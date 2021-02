Vlahovic, ti ricordi come si fa? In trasferta solo una squadra fa peggio della Fiorentina

Il 16 febbraio 2020 la Fiorentina dominava la Sampdoria in quel di Marassi: finì 5-1, con le doppiette di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo se n’è andato alla Juventus, il secondo invece è diventato ancora più centrale per la causa gigliata ed è ormai il titolare dell’attacco di Prandelli. I blucerchiati, assieme al Cagliari, sono la vittima preferita dell’attaccante serbo che ha segnato loro tre gol.

Un anno dopo, con gli stadi vuoti, Vlahovic tornerà alla carica. Per tornare ad esultare dopo due partite, ma soprattutto per regalare alla Fiorentina punti importanti. In trasferta, come riportato da Tuttosport, la squadra di Prandelli ha il secondo peggior rendimento della Serie A, davanti solo al Crotone: sei i punti realizzati (vittoria contro la Juventus e tre pareggi contro Spezia, Parma e Torino). Serve fare meglio, a cominciare proprio dalla partita contro gli uomini di Ranieri.