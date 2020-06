Vlahovic: “Virus? Solo un giorno di febbre. Ribery ha una personalità e una mentalità che non avevo mai visto in vita mia”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato così in un’intervista alla BBC: “Il virus? Ho avuto la febbre un giorno, ma alla fine dopo due giorni ero già normale. quando hai un campione come Ribery nella tua squadra non esistono più cose troppo difficili: ha una personalità e una mentalità che non avevo mai visto nella mia vita. Ma ci sono anche tanti giovani forti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic: c’è un bel mix . Possiamo davvero far bene in queste partite che rimangono”.

