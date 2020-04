Vlahovic: “Voglio rimanere a lungo alla Fiorentina. Con Chiesa mi trovo molto bene, spero di continuare a giocare con lui”

Altre belle parole quelle di Dusan Vlahovic nella sua intervista a Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’attaccante viola: “La Fiorentina è un grande club, in molti qua stanno crescendo. Voglio rimanere il più a lungo possibile a Firenze. Dal mio punto di vista, il prossimo anno vestirò la maglia viola. Devo ringraziare Nikola Milenkovic, perché senza il suo sostegno la mia avventura sarebbe stata molto più in salita. Mi sprona ogni giorno. Lui è un giocatore ottimo e spero che continuerà così. Con Federico Chiesa mi trovo benissimo. Un amico, un uomo umile che ci aiuta tanto quando siamo in campo con il suo gioco. Spero di giocare ancora a lungo insieme e fare tanti assist e gol. La mia esultanza è nata in Primavera ma non voglio provocare nessuno, non è nel mio stile. Se segno in trasferta non esulterò più in quel modo perché voglio rispettare tutti. Sogno di diventare il capocannoniere della Serie A, ma la strada è ancora lunga”.