Vlap carica il suo Twente in vista del ritorno: “Per come abbiamo giocato il primo tempo, poteva essere finita lì, ma adesso voglio vedere la Fiorentina nella Grolsch Veste”

Dall’Olanda non si danno vinti, nonostante la sconfitta dell’andata. Anche il centrocampista del Twente, Michel Vlap, suona la carica in vista del ritorno di giovedì a Enschede. Sentite cosa ha detto al programma Good morning Eredivisie di ESPN Netherlands:

“Per come abbiamo giocato quel primo tempo… ho pensato: è meglio che stiamo a casa. Ti sentivi davvero come un gruppo di bambini in gita scolastica. Abbiamo giocato solo palle lunghe, ma dietro c’erano tre di quei grandi pali della luce (i difensori della Fiorentina ndr). Hanno quel Milenkovic che vale tre volte le mie gambe. Ha vinto tutte le palle aeree”.