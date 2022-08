Vlap: “La Fiorentina è soprattutto una squadra fisica, non dobbiamo andare nel panico come all’andata. La Grolsch Veste l’avremmo riempita anche con 50mila persone”

L’attesa per il ritorno del playoff di Conference League si fa trepidante e il centrocampista del Twente Michel Vlap ne ha parlato così a Rtv Oost:

“Personalmente ho ricevuto tantissime richieste di biglietti, anche se per fortuna ne ho abbastanza per gli abitanti di Sneek. Penso che se ci fossero stati 50.000 posti allo stadio, sarebbe stato tutto pieno. È il calcio. Questo è ciò per cui vivi come giocatore di questo sport”.