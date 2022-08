Voglia di fermarsi? Neanche per sbaglio. Borja Valero prosegue l’avventura fiorentina in grigionero

L’ultima stagione da professionista per Borja Valero è stata l’annata 2020-2021 con la maglia della Fiorentina. Con chi avrebbe potuto chiudere la propria storia calcistica, del resto, il classe ’85 spagnolo? Il centrocampista madrileno però non si è fermato ancora, o meglio non del tutto. Borja Valero ha scelto di entrare a far parte di un altro progetto fiorentino, ma di stampo internazionale, quello del C.S. Lebowski. Borja ha scelto di far parte del gruppo dei grigioneri in Promozione, compatibilmente con i nuovi impegni da opinionista con Dazn. Lo scorso anno lo spagnolo ha totalizzato 6 presenze, ma soprattutto ha dato grande visibilità ad una bellissima realtà come quella dei ‘Drughi’.

Di recente il club di Promozione ha comunicato ufficialmente la nuova rosa per la stagione che inizierà a breve e Borja Valero farà ancora parte del gruppo, allenato da mister Simone Gori. Dimostrazione ulteriore di come la presenza dell’ex calciatore di Fiorentina, Inter e Villarreal, ma anche Real Madrid sia ormai radicata in modo quasi indissolubile in terra toscana.