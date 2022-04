Voglia di vendetta o affetto da ex? La Fiorentina ha bisogno del vero Bonaventura

Cosa prevarrà nella testa di Jack Bonaventura? Di sicuro se ci fosse dell’emozione sarebbe un sentimento tanto naturale quanto inconscio e che non necessariamente ne debba condizionare la prestazione. Dopo il rientro in versione molto rallentata con l’Udinese, è presumibile però che Italiano voglia insistere ancora su di lui, per recuperarlo il più e prima possibile.

Per il centrocampista marchigiano sarà la prima in un San Siro pieno, contro il ‘suo’ Milan dato che l’anno scorso c’erano per tutti le porte chiuse. Molto del finale di stagione viola passa anche dal recupero della condizione del suo numero 5.