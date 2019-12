Vola in un oggetto in campo in Fiorentina-Roma: in tanti lo scambiano per un bullone ma…

Molti media hanno nazionali hanno riferito nelle scorse ore che dagli spalti del ‘Franchi’ in Fiorentina-Roma, subito dopo il gol del centrocampista giallorosso Pellegrini, sia stato lanciato in campo un oggetto simile a un bullone che per fortuna non ha coinvolto nessun giocatore o persona presente in campo. La Fiorentina ha smentito questa indiscrezione: non è stato tirato un oggetto. metallico bensì un semplice stick di burro di cacao. La Procura Federale non ha di conseguenza annotato niente, nonostante l’arbitro abbia raccolto l’oggetto per consegnarlo a uno dei suoi collaboratori.