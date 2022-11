Volpini: “Riavere la Fiorentina sull’Amiata sarebbe un onore, ci puntiamo. I ritiri qua hanno sempre portato fortuna”

A La Nazione ha parlato Niccolò Volpini, assessore allo Sport di Abbadia San Salvatore, comune ai piedi del Monte Amiata che potrebbe tornare ad ospitare una parte della preparazione estiva della Fiorentina. Una località non nuova alla società viola, visto che il ritiro si era già svolto in passato, con l’ultima volta che era stata nel 1997 con Malesani in panchina. Queste le parole dell’assessore:

“Il ritorno della Fiorentina nel nostro paese sarebbe un grande onore, lo speriamo e ci puntiamo. Inoltre i ritiri precampionato sull’Amiata, ad Abbadia San Salvatore, hanno sempre portato bene. Dopo ventiquattro anni contiamo veramente di poter ospitare di nuovo i viola. Sono cambiate le condizioni, la dirigenza pensa a far lavorare la squadra al Viola Park. Se la società decidesse di portare la squadra, lo staff, a lavorare in una località fresca, noi ci siamo”.

Il ritiro, sottolinea il quotidiano, si svolgerebbe in una località con un ottimo campo da gioco, oltre a strutture attrezzate. L’ultima volta, nel comune dell’Amiata, furono 4000 le presenze dei tifosi viola registrate.