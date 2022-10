“Vorrei una Fiorentina che seguisse il percorso dell’Atalanta. Se i nerazzurri prendono uno straniero…”

Il conduttore Gianfranco Monti, a Radio Bruno Toscana, ha parlato della sfida contro l’Atalanta e non solo: “Vorrei una Fiorentina che seguisse il percorso dell’Atalanta. Loro non sono una squadra blasonata come Inter, Milan e Juventus, ma stanno facendo meglio di tutte e tre. Lì c’è lungimiranza e bravura, anche nelle scelte che noi spesso a Firenze giudichiamo non buone fin da subito.

Poi ha continuato: “Se vanno a prendere uno straniero da un paese estero, puoi subito pensare che sia un ottimo prospetto per il futuro. Sottil deve capire che noi a Firenze ce lo coccoliamo. Certo che da lui mi aspetto di più, ma è uno dei pochi che ci prova. Non vedo l’ora che esploda, ho molta fiducia in lui e nelle sue qualità”.