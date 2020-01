Vuturo a FN: “Pedro è un errore di Pradè. Chiesa? Voleva andare a scadenza ma Commisso non gliel’ha permesso. Non capisco perché sia ancora assistito dal padre”

Sempre nel corso dell’intervista con lo storico tifoso viola Pietro Vuturo, la redazione di Fiorentinanews.com ha affrontato anche altri temi come ad esempio il mercato e la questione Federico Chiesa:

La sessione di Gennaio sarà fondamentale per aggiustare la squadra. Che colpi si aspetta?

“Almeno tre pezzi, uno per ruolo. Riguardo all’attacco però occorre prima fare una valutazione attenta su Pedro. Su di lui c’è stato un errore iniziale da parte di Pradè, che ha preso un attaccante giovane e inesperto quando ce l’aveva già (Vlahovic, ndr). Mi piacerebbe tanto, prima di darlo via, vedere il brasiliano per tre partite di fila quantomeno per dare un giudizio sensato. Riguardo a Cutrone, mi piace molto perché si muove bene e ha senso del gol. La mia unica paura è che i tempi per prenderlo siano lunghi e che la cifra richiesta sia alta, visto che si tratta pur sempre degli inglesi. In ogni caso, se venisse, potrebbe essere una valida alternativa a Vlahovic, oppure a Pedro a seconda di chi dei due rimarrà”.

Chiesa è tornato finalmente a parlare e sembra anche aver ritrovato il sorriso. E’ cambiato qualcosa?

“Riguardo a Chiesa, penso ci sia bisogno di uscire dall’equivoco. La società deve trovare una soluzione, qualunque essa sia. Magari rinnovare e applicare una clausola rescissoria, oppure farlo rimanere costruendo la squadra su di lui, ma in tal caso dovrebbe farlo con voglia. Non so cosa succederà a fine stagione, secondo me Chiesa sta aspettando il rinnovo per decidere. Inizialmente secondo me la sua idea era quella di andare a scadenza, poi ha incontrato una società che non glielo ha permesso e quindi è tornato a sorridere, anche se a me e a tutti interessa che torni a segnare più che altro. L’unica cosa che non capisco è perché il padre continui a fargli da procuratore. Se Chiesa fosse gestito da uno come Raiola, la Fiorentina avrebbe già incassato dei soldi e la situazione sarebbe risolta da tempo”.