Weiss: “La Fiorentina sarà a Moena il prossimo anno. Vogliamo rinnovare l’accordo anche per il futuro”

A Radio Bruno ha parlato il direttore dell’ATP Val di Fassa Andrea Weiss della Fiorentina e del futuro della società viola nella località delle Dolomiti. Queste le sue parole: “Nonostante non ci fosse la Fiorentina anche quest’anno abbiamo visto tanti tifosi della Fiorentina qui a Moena. Il prossimo appuntamento è al 2021 perchè con la società abbiamo deciso di far slittare l’accordo di un anno. Siamo curiosi di incontrare Commisso e vorremo rinnovare l’accordo con la Fiorentina anche per gli anni prossimi. C’è la possibilità di vedere qui anche la Femminile e le giovanili viola”.

