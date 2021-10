Wilson: “La Fiorentina è in salute e ha un Vlahovic in più. Sarà dura per la Lazio”

Storico ex della Lazio, Pino Wilson a Tmw ha parlato del match che attende i biancocelesti con la Fiorentina, domani sera:

“Per i biancocelesti è difficile, la Fiorentina è una squadra in salute, basta vedere la vittoria col Cagliari. E poi ha un giocatore, Vlahovic, che cerca sempre il gol e deve giocare a certi livelli visto ciò che si è venuto a creare tra lui e una parte della città. La Fiorentina gioca bene, la squadra fa gruppo e ottiene risultati: ripeto la vedo difficile per la Lazio anche se in casa con l’apporto tifoseria ci può essere un spinta in più. Ma ora gli umori di queste due squadre sono diversi”.