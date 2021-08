Zaffaroni: “La Fiorentina? Non è l’avversario ideale per noi. Ma non affronteremo i viola ‘a braccia aperte'”

Domani prima partita ufficiale della stagione della Fiorentina. Avversario in Coppa Italia il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni che, dal canto suo, non è molto contento di affrontare i viola: “Avremmo preferito affrontare un avversario diverso – ha detto – ma il calendario ci impone di giocare questa gara. Siamo consapevoli di essere un cantiere aperto”.

Zaffaroni ha dato alcune indicazioni ai suoi giocatori: “Ho detto loro di giocare seriamente, dando il massimo di quello che possono dare in questo momento. Non dobbiamo sbagliare la gara, anche se sappiamo benissimo di essere inferiori alla Fiorentina e che questa non è la partita ideale. Però non affronteremo i viola ‘a braccia aperte'”.