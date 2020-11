Zambrotta non la pensa come Marchisio: “Chiesa ha già dimostrato alla Fiorentina, non in un club qualsiasi…”

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le parole di Claudio Marchisio, relativamente al prezzo pagato dalla Juventus per Chiesa, reduce da “lotte salvezza alla Fiorentina“. Di tenore un po’ diverso invece il giudizio di Gianluca Zambrotta a La Gazzetta dello Sport: “Federico ha dimostrato già a Firenze, non in un club qualsiasi: sa cosa vuol dire, per esempio, puntare all’Europa. Sta crescendo e oggi ha una chance unica: nella conclusione mi ricorda il padre, inoltre ha una forte personalità”.

0 0 vote Article Rating