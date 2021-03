Zanetti entusiasta di Ferrarini: “Hanno giocato ragazzi che ultimamente non erano mai scesi in campo: oggi è una vittoria del gruppo”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti, al termine della partita vinta questo pomeriggio contro la corazzata Monza, ha commentato ai microfoni di Pianetaserieb.it la prestazione della sua squadra. Il tecnico dei veneti ha voluto sottolineare la prestazione dei giovani tra cui Gabriele Ferrarini, terzino in prestito dalla Fiorentina, lanciando la rincorsa alla Serie A. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una gara straordinaria considerando anche il valore assoluto dell’avversario che avevamo davanti; siamo venuto a Monza con personalità provando a impostare la partita in un certo modo tattico. L’abbiamo messa sulla velocità cercando di sorprenderli nei loro aspetti più deboli. Al di là degli aspetti tecnici i ragazzi hanno messo tanto da un punto di vista mentale, rispondendo benissimo al periodo da cui venivamo in cui nonostante le buone prestazioni non riuscivamo a portare a casa risultati. Questo ci ha dato molto fastidio ed oggi con una vittoria meritata abbiamo messo al suo posto la classifica. La scelta delle tre punte rapide è stata una scelta tattica, abbiamo studiato il Monza e abbiamo cercato di colpirlo nei suoi punti deboli. Mi servivano in campo giocatori di gamba e di velocità. Oggi siamo stati molto più concreti, siamo riusciti ad andare in vantaggio subito, il passivo poteva essere molto più pesante di quanto in realtà è stato. Contro un avversario del genere se non si è perfetti non si porta a casa un risultato del genere. Grande prestazione di Ferrarini? Oggi è la vittoria del gruppo, hanno giocato ragazzi che ultimamente non erano scesi in campo. Mattoncino dopo mattoncino possiamo arrivare lontano. Oggi ci mancava Forte, ma abbiamo dimostrato di non essere dipendenti da lui. Ci abbiamo sempre creduto, anche quando i risultati non arrivavano più. Ho insegnato alla squadra a valutare le prestazione Questa vittoria era per chi era convinto che non ci credevamo più e invece abbiamo dimostrato che non è così. Lottiamo sempre, non siamo una corazzata, ma siamo una squadra che dà l’anima. Oggi abbiamo risposto sul campo facendo quello che dovevamo”