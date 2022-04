Zanetti: “Henry non ha nulla da invidiare a Cabral. Per fermare la Fiorentina di adesso serve fare una partita straordinaria. All’andata era impossibile ma siamo riusciti a vincere”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in vista della trasferta contro la Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb, il tecnico dei lagunari ha le idee ben chiare su come affrontare il match del Franchi: “Per fermare la Fiorentina di adesso serve fare una partita straordinaria, allenata perfettamente e al livello delle grandi squadre. Ha giocatori fortissimi e congeniali alle idee di Italiano. Puntano all’Europa come giusto che sia. Questo non vuol dire che partiamo già sconfitti. Anche all’andata era impossibile ma siamo riusciti a vincere, non concedendo nulla e con un pizzico di fortuna riuscendo a fare gol. Se pensiamo all’avversario perdiamo subito autostima vista la loro forza, dobbiamo pensare a noi presentandoci affamati”.

E ancora: “Henry lo serviamo poco, male e fa gol, vuol dire che è un giocatore importante, dobbiamo migliorare nel servirlo come fanno gli altri. Questo è un giocatore che non ha nulla a che invidiare a un Cabral, quindi da chi ci gira intorno mi aspetto qualcosa in più. Sabato spero di trovare dei punti e mi aspetto di continuare a fare la prestazione. Per noi è importante dare continuità in quel senso e lo stiamo facendo. Se non facciamo la prestazione noi possiamo perdere anche contro squadre di Serie B, non siamo in grado di fare partite sporche, quasi tutti i gol nostri tranne rare eccezioni arrivano da costruzione. Ci mancano i gol sporchi e il portare gli episodi dalla nostra”.