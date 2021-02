Zanetti: “La Fiorentina stasera deve sperare solo nell’episodio per fare risultato. A livello di giocatori non c’è partita”

L’ex giocatore della Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato a Tuttomercatoweb.com, intervenendo anche sulla partita che si giocherà tra poco al Franchi tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: “Alla squadra di Prandelli deve andare tutto bene per fare risultato, devono sperare in un episodio. A bocce ferme non ci sarebbe partita ma per fortuna il calcio è strano e a volte ti sorprende. Prandelli prepara bene le partite, avrà trovato soluzioni giuste, sfruttando magari anche quel particolare di Conte che è fissato con la difesa a 5. Ma a livello di uomini non c’è partita”.

