Zanetti: “La nostra partita doveva essere quasi perfetta contro una Fiorentina aggressiva. Siamo stati straordinari”

Dalla sala stampa del Castellani ha parlato l’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti dopo la partita contro la Fiorentina: “Portiamo a casa un punto soddisfacente contro una squadra che è forte. La nostra doveva essere una partita quasi perfetta e oggi ho visto la squadra con un grandissimo carattere. La Fiorentina è una squadra aggressiva che non ti lascia molto spazio. Quando siamo andati via a un tocco siamo quasi andati in porta. Abbiamo avuto le nostre occasioni in una partita in cui bisogna essere perfetti dal punto di vista tattico.

E ancora: “La Fiorentina poteva calare, avevo cambi di Satriano e Cambiaghi, poi la partita si è messa su un altro binario. Le variabile a volte non sono dalla tua parte. Il presidente Corsi era contento, ha sentito la difficoltà e sicuramente sarà orgoglioso. Eroici è una parola forte ma siamo stati sicuramente straordinari. Ci alleniamo a difendere in inferiorità perché serve sempre”.