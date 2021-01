Zanetti: “Maleh è stato fuori ma si è sempre allenato, ha il fuoco dentro. Ha sempre detto di voler lottare con il nostro gruppo”

E’ tornato a parlare di Youssef Maleh come di un suo giocatore il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, che usufruirà del centrocampista fino a giugno, prima del suo passaggio alla Fiorentina: “Maleh sta molto bene, si è sempre allenato tanto pur restando fuori. Lui ha sempre espresso la volontà di restare a lottare con questo gruppo. La possibilità che si concretizzasse c’era. Sperava si risolvesse la situazione già settimana scorsa ma per motivi burocratici non è stato possibile. Il suo stato di forma è l’ultimo degli aspetti di cui preoccuparsi. L’ho trovato pieno di voglia e fame di arrivare in alto. L’ho messo in campo subito perché prima va in campo prima si ambienta e prima riusciamo a dargli quello che lui si aspetta da noi, così come lui potrà dimostrare quello che noi ci aspettiamo da lui. Conferma di avere il fuoco dentro come pensavo”.

