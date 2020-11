Zanetti: “Se sarà motivato Prandelli non può fare che bene alla Fiorentina. E’ un super allenatore”

L’ex centrocampista della Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato a tuttomercatoweb di Cesare Prandelli, suo allenatore ai tempi della Champions che sta per tornare sulla panchina viola: “Se torna con la voglia che aveva nel mio primo anno in viola, è un super allenatore. Se ci tiene a far bene a Firenze, ha tutto per andare alla grande. L’importante è che sia motivato. Ricordo con piacere il mio primo anno in viola con lui, l’ambiente era ideale e la squadra forte. E Prandelli aveva un bel rapporto con tutti”.

