Zanetti: “Un punto di cuore contro una Fiorentina fortissima. Bajrami? Non sono arrivate offerte, è un nostro giocatore”

Contento invece l’allenatore empolese Paolo Zanetti, che parla così a Dazn:

“I gol arriveranno, mi porto a casa una prestazione di grandissimo cuore e carattere. Stiamo costruendo il gruppo, queste partite sono importanti contro una squadra fortissima a cui abbiamo concesso poco. Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo voluto a tutti i costi portare a casa questo punto. Abbiamo mosso la classifica, la settimana scorsa abbiamo fatto un’ottima prestazione anche se senza risultato. Sono molto contento della partita della squadra, considerando il valore dell’avversario.

Mercato? Offerte per Bajrami non ne sono arrivate per cui lo considero un nostro giocatore a tutti gli effetti e per questo l’ho impiegato”.