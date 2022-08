Zanetti: “Zurkowski sarebbe un giocatore importante per l’Empoli. Conosce già l’ambiente, saremmo contneti di ritrovarlo”

Nel corso dell’intervista rilasciata al TGR Toscana in cui ha parlato anche del futuro di Nedim Bajrami (LEGGI QUI), il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti si è soffermato anche su Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è tornato alla Fiorentina dopo una stagione in prestito nel club di Fabrizio Corsi, ma nelle prossime settimane potrebbe tornare proprio agli azzurri come parziale contropartita nell’affare Bajrami.

“Zurkowski sarebbe un giocatore importante per l’Empoli, sia dal punto di vista fisico che qualitativo. Nella passata stagione ha fatto molto bene e oltretutto conosce già l’ambiente, quindi non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi. Se fosse possibile, saremmo molto contenti di riabbracciarlo”.