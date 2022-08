Zanetti: “Bajrami è un giocatore determinante per l’Empoli. Spero di poterlo allenare fino alla fine”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti, intervistato dal TGR Toscana, ha parlato di Nedim Bajrami, obiettivo di mercato della Fiorentina.

“Per noi è un motivo d’orgoglio che sia un calciatore richiesto: è determinante per l’Empoli, così come può esserlo per le altre società. Non ho mai negato la sua stima nei suoi confronti, né quando l’ho affrontato da avversario né adesso che ho il piacere di allenarlo. E spero di poterlo allenare fino alla fine”.

Continua così Zanetti: “Nedim è un giocatore di talento, che sa ricoprire più ruoli e che riesce ad abbinare tecnica e velocità. Ha anche qualche gol nei piedi, è un calciatore in grado di fare la differenza e che può ancora crescere molto”.