Zaniolo: “Lasciare la Fiorentina è stata una batosta. A Firenze avevo trovato la mia comfort zone”

Nicolò Zaniolo e la Fiorentina. Il giocatore della Roma ha parlato diverse volte di quello che è accaduto quando era nelle giovanili viola, ma mai aveva fatto capire quanto si trovasse a proprio agio in questa città: “A Firenze ero ancora un ragazzino – ha raccontato ad Icon – stavo bene, avevo gli amici. Avevo trovato la mia comfort zone. È stata una vera batosta quando mi hanno detto che non rientravo più nei loro piani: ho dovuto cambiare città, abitudini, lasciare tutto».

Dopo la Fiorentina, l’Entella: “Sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, con la squadra già fatta. Mi son detto: “Do tutto, altrimenti cambio mestiere”. Alla fine ce l’ho fatta, ho trovato spazio e non sono più uscito, e da li è iniziata la scalata, Chissà se la storia sarebbe stata identica senza quel no della Fiorentina…È stato un rifiuto che mi ha scosso: ho capito che non era più soltanto un gioco. Sono stato bravo a rimettermi in corsa, a tirare fuori quello che avevo dentro. E ho scoperto che avevo ancora tanto da dimostrare e da imparare”.