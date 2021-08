Zappacosta alla Fiorentina per sostituire Lirola? Il Chelsea ha altri piani per il terzino destro

In caso di cessione di Pol Lirola, uno dei nomi più caldi per la Fiorentina potrebbe essere quello di Davide Zappacosta, terzino destro di proprietà del Chelsea che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa. Il club di Londra però, potrebbe avere per lui altri piani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Blues starebbero pensando di offrire all’Inter il cartellino del giocatore + 105 milioni di euro per arrivare a Romelu Lukaku. L’altra opzione di offerta sarebbero 110-115 milioni solo cash. L’Inter negli scorsi giorni sembrava comunque interessata a Zappacosta per rimpiazzare la partenza di Hakimi.