Zauli: “La Fiorentina ci ha eliminati con due pareggi, gli episodi ci hanno sfavorito”

In seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia Primavera per mano della Fiorentina, il mister della Juventus Lamberto Zauli ha espresso tutto il suo rammarico: “Era un nostro obiettivo, peccato. Ce la siamo giocata sia all’andata che al ritorno e gli episodi ci hanno girato male. La Fiorentina ha trovato il gol e con due pari siamo eliminati noi per i gol fuori casa. Peccato perché nella partita ci sono state cose fatte bene, altre fatte male, da domenica mattina abbiamo l’obiettivo play-off. Da domani mattina vogliamo migliorare nelle cose che oggi abbiamo fatto poco bene”.