Zauri: “Biraghi è un giocatore affidabile e di assoluto valore. Non si diventa capitano della Fiorentina per caso”

Il doppio ex giocatore di Fiorentina e Lazio, Luciano Zauri, è intervenuto a Lady Radio per commentare l’andamento delle due squadre.

Questo il suo pensiero: “I biancocelesti hanno vissuto alti e bassi. Si pensava che la vittoria nel derby potesse risolvere i problemi, ma così non è stato. La Fiorentina ha vissuto un ottimo inizio di stagione, Italiano ha dimostrato di essere un grande allenatore e un ottimo conoscitore di calcio. L’idea del tecnico viola è di fare sempre la partita, credo che anche domani sera andrà in campo con quest’idea”.

Continua così Zauri: “Venuti? L’ho avuto quando ero nello staff del Pescara, aveva tutto per poter emergere. Ragazzo affidabile, lavora sempre sodo. Odriozola mi piace, troverà sicuramente spazio in stagione. Ho avuto anche Biraghi, è un ragazzo che sta facendo bene: è un giocatore affidabile e di assoluto valore, non si diventa capitano della Fiorentina per caso. Vlahovic? Vanno capite entrambe le parti in causa, la società a gennaio non vorrà farselo scappare perché è un valore aggiunto”.