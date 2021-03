Zazzaroni: “C’erano dei segnali, Prandelli aveva manifestato il disagio. Ci ha messo tutto se stesso ma non regge più la pressione”

Il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto così a Radio Bruno: “C’erano dei segnali, Prandelli aveva manifestato il disagio ed era pronto a fare un passo indietro. La questione è di disagio personale, ci ha messo tutto se stesso ma non regge più la pressione. Iachini dovrà portare in salvo la squadra ed è in grado di farlo. Contro il Milan i viola hanno giocato una bella partita. Poi ci sarà un futuro con un nuovo allenatore”.