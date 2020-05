Zazzaroni: “Commisso è una benedizione per Firenze. I Della Valle si erano…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Toscana TV soffermandosi su diversi temi: “Il mio pensiero su Spadafora? Non conosce lo sport e non l’ha mai praticato: adesso fa il ministro dello Sport, mi pare perfetto. Quello che sta facendo non è di sua competenza e infatti ne è nata una battaglia politica. Commisso? Ha portato molto entusiasmo a Firenze, sin dal primo giorno. I Della Valle si erano disinteressati alla Fiorentina, era giusto cambiare e Commisso ha fatto capire di avere le idee chiare. Ritengo che per Firenze sia una benedizione: sta provando a sfondare tanti muri e non ho dubbi sul fatto che darà grande impulso alla Fiorentina. Nicchi? Sta provando a modificare il meccanismo elettorale dell‘AIA per avere un nuovo mandato: non lo ritengo per niente giusto”.