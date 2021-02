Zazzaroni: “Gattuso aveva l’offerta della Fiorentina ma decise di aspettare il Napoli”

Momento difficile nei rapporti tra l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, e il suo presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha già contattato alcuni tecnici che potrebbero sostituire l’ex Milan.

Una notizia che, a detta del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, non dovrebbe lasciare di stucco Gattuso: “Rino non può certo stupirsi delle abitudini e delle debolezze del presidente – scrive Zazzaroni – proprio perché nell’autunno 2019 lo fece cercare per dirgli di tenersi pronto a sostituire Ancelotti…Rino aveva altre offerte anche allora (la Fiorentina) ma decise di aspettare il Napoli“.

