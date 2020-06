Zazzaroni: “Il punto più importante per la Fiorentina è il ritorno di Ribery. Io sono all’americana: facciamo!. Gli abbonati…”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Bruno parlando degli abbonati: “Nessun club ha dato soluzioni per gli abbonati. E’ una questione economica, non ci sono state entrate. In tutta questa situazione tragica, bisogna però pensarci agli abbonati. Non fanno il bilancio, però incidono in maniera pesante. Solo per Sky sono tanti milioni di Euro, molti ci pagano gli stipendi ai giocatori.

E sullo stadio: “Io sono all’americana, sono per il facciamo. Per fare lo stadio di Torino ci sono stati decine di anni, Udine una ventina, Frosinone è stato fatto, pare che parte Bologna e Bergamo perchè si trovarono con Gori.

E sulla Fiorentina: “Il ritorno di Ribery è il punto più importante per la Fiorentina. Chi oggi dovesse fare pronostici è un pazzo”.