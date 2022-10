Zazzaroni: “Imbarazzante e ridicolo rimpiangere Torreira: non andava d’accordo con Italiano, Fiorentina ha scelto l’allenatore. Situazione viola è kafkiana, sorprendente cammino così negativo”

Il giornalista Ivan Zazzaroni a Radio Toscana tocca vari temi di casa viola spaziando dal campo al mercato: “Lo scorso anno i tifosi della Fiorentina si sono divertiti, a differenza di quelli prima. Si può uscire da questo momento facendo gol. Bisogna trovare il modo di segnare. Non si possono creare 8-10 palle gol non buttandolo dentro mai. Sulla fase difensiva Italiano ha qualche colpa, si è lasciato troppo spazio al contropiede ospite. Il mercato per me era buono, mi aspettavo molto di più da Jovic, lo stesso Ancelotti mi aveva detto che avrebbe fatto 15-20 gol in Italia. Il serbo deve trovare condizione e forza”.

Va avanti Zazzaroni: “Un’altra punta a Gennaio? Kouame doveva andare via, ed invece ha segnato due dei pochi gol fatti. Imbarazzante e ridicolo poi ancora rimpiangere Torreira. Non andava d’accordo con italiano. Tra l’allenatore e l’uruguaiano si è scelto il mister. Senza considerare poi le richieste economiche alte del calciatore. E’ talmente sorprendete il cammino negativo della Fiorentina, una situazione quasi kafkiana”.