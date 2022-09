Zazzaroni: “Italiano non ha cambiato solo Jovic nel suo turn over. Continuo a chiedermi se la possibilità di sostituire 5 giocatori a gara…”

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni, attraverso un editoriale, ha parlato anche dell’ampio turn over messo in pratica dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Ok Jovic, ma gli altri otto, visto che Vincenzo Italiano ha praticato un paio di volte il maxi turnover? Non escludo che possa avere ragione, partiamo da posizioni differenti: lui allena la squadra ogni giorno, noi la vediamo due volte a settimana e senza troppa fatica. Continuo a chiedermi se la possibilità di sostituire 5 giocatori a gara non possa in qualche modo limitare il numero dei cambi iniziali”.