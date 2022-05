Zazzaroni: “Italiano non mi ha mai parlato di addio alla Fiorentina. Se si pensa alla cessione di Vlahovic, la stagione viola…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Toscana, parlando di vari temi tra cui il futuro dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Vincenzo sa che è in una grande piazza, ha fatto bene ma dovrà migliorare. Le poche volte che ho parlato con lui non mi ha mai parlato di addio a Firenze. Ne hanno parlato i giornali di questo. Europa o no, la sua squadra ha fatto una grande stagione, anche se si pensa alla cessione di Vlahovic. Il mio voto è alto”.