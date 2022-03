Zazzaroni: “La classifica della Fiorentina è in linea con il suo valore. Occorre non pensare più a Vlahovic e cercare di divertirsi fino al termine della stagione”

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana. “La Roma è in difficoltà da inizio anno perché una squadra che ha grossi difetti, la Lazio invece sta migliorando nelle ultime settimane. Ritengo che la Fiorentina abbia il settimo-ottavo organico del campionato e la classifica rispecchi il suo valore”

Prosegue così Zazzaroni: “Nessuno ha dei dubbi sul valore di Vlahovic e su quello di Cabral e Piatek, ma nonostante questo la Fiorentina sta continuando a fare bene anche se probabilmente più nel gioco che nei risultati. Occorre fare un passo in avanti, non pensare più al serbo e cercare di divertirsi il più possibile fino al termine della stagione”.

Chiosa finale sul Var: “L’errore in Torino-Inter è così clamoroso che non vedo malizie, Massa ha visto lucciole per lanterne ed è incredibile che fosse lì proprio per valutare gli episodi e non l’ha fatto. La tecnologia ha migliorato nettamente il discorso arbitrare, ma è ancora da aggiustare”.