Zazzaroni: “La Fiorentina ha seguito la linea della Lega Calcio per la ripresa un giorno sì e l’altro nì”

Nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla possibile ripresa della Serie A e delle contraddizioni che fino ad ora hanno caratterizzato questo momento di caos. Per quanto riguarda l’operato della Lega Calcio e il comportamento della Fiorentina ha riguardo ha scritto: “Disunita si è mostrata la lega calcio che rappresenta società disposte a ripartire e altre ancora contrarie, nonostante in almeno due occasioni ufficiali tutte e venti si siano dichiarate favorevoli al riavvio. In tempi diversi hanno manifestato la loro avversione il Brescia, la Sampdoria, l’Inter, il Torino, l’Udinese. Fiorentina e Cagliari hanno seguito la linea Dal Pino (il suo ingresso l’unica buona notizia dell’anno) un giorno sì e l’altro nì“.

