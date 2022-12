Zazzaroni: “La Juventus potrebbe avere dei problemi sul piano penale. Ma su quello sportivo non ci saranno grandi provvedimenti”

Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del caso Juve sul canale YouTube di Fabio Caressa: “L’errore della Juve è stato quello di abbandonare la strada del ringiovanimento per mettere dentro giocatori vecchi. Capisco che i bianconeri debbano vincere e con i giovani non è facile, però il Milan ad esempio ci è riuscito. Cosa rischia la Juventus? Sul piano sportivo non credo che ci saranno grandi provvedimenti, al contrario del piano penale dove invece potrebbero esserci dei problemi. Ricordiamoci comunque che la Juve dei nove Scudetti e delle due finali di Champions non esiste più, perché non ci sono più Agnelli e tutto il CDA”.