Zenoni: “La Fiorentina non è abituata a giocare così tanto, mancano seconde linee all’altezza. Italiano merita di allenare la Viola”

L’ex calciatore, tra le altre, dell’Atalanta Cristian Zenoni ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina: “Italiano ha dimostrato ormai da 2-3 anni di meritare di allenare una squadra come la Fiorentina. Le competizioni quest’anno sono tre, con un continuo impegno infrasettimanale. Chi è abituato ha un altro carico, la Viola non è abituata. Se non hai giocatori competitivi anche in panchina, fai fatica a proporre una squadra all’altezza. Ma fa parte del percorso di crescita”.

Sull’Atalanta: “Quest’anno è sicuramente più concreta, il mister non ha perso la scorza neanche quest’anno. Inizio sorprendente, assolutamente. La classifica, ad oggi, non conta molto, ma vedo bene la squadra per arrivare nei primi quattro posti. Giovani come Scalvini sono davvero impressionanti, a dimostrazione del fatto che il settore giovanile dà ancora frutti”.