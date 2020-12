Zenoni: “Prandelli ha una squadra superiore alla media ma dura stare dietro all’Atalanta. La Fiorentina ha perso troppo dando Chiesa”

Storico centrocampista dell’Atalanta, Damiano Zenoni ha commentato anche la Fiorentina, parlando a Radio Bruno: “Subentrare così non è facile per Prandelli, la situazione non è delle migliori ma ha una squadra superiore alla media. L’ultimo punto in casa è un segnale positivo perché in caso di sconfitta ci sarebbe stata una crisi nera. Mi aspetto un pomeriggio difficile per la Fiorentina però. Se l’intensità è quella classica dell’Atalanta, non c’è squadra che le possa stare dietro. Le qualità della Fiorentina però dovranno emergere prima o poi, è vero però che cedendo Chiesa la squadra ha perso veramente tanto”.

