Zero su cinque: Solo una coincidenza o una scelta radicale dell’allenatore?

La Fiorentina ha giocato la sua ultima partita, quella persa contro il Torino per 1-0, partendo con una formazione titolare che non prevedeva nessuno dei cinque acquisti fatti la scorsa estate.

Certo, Dodô era squalificato, ma Jovic, Gollini, Mandragora (al rientro dopo alcuni problemi fisici) e Barak partivano tutti in panchina. Quello che viene da chiedersi è: è stato solo un caso o si è trattata di una scelta radicale da parte di Italiano? Insomma una mossa fatta anche per far arrivare un messaggio a chi di dovere.

Andando oltre a questa singola gara possiamo dire che mai in campionato abbiamo visto tutti questi cinque giocatori insieme. Eppure erano stati presi, almeno nelle intenzioni della dirigenza, per garantire un salto di qualità che in realtà non è mai arrivato.