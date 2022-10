Zico: “Andrea Sottil è bravo davvero, non è un caso che abbia battuto Fiorentina, Inter e Roma…”

Si parla tanto del “miracolo Udinese” e oggi i friulani hanno l’occasione di scavalcare un altro avversario nello scontro diretto con l’Atalanta. Il grande ex Zico, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha commentato il debutto di Andrea Sottil in A come tecnico, citando anche il match vinto con la Fiorentina:

“Non è la prima volta, e non sarà neanche l’ultima, che un allenatore fa bene subito. Evidentemente lui è bravo davvero: non può essere un caso che l’Udinese abbia messo in difficoltà il Milan e poi abbia battuto l’Inter, la Fiorentina e vinto addirittura 4-0 con la Roma“.