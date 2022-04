Zoff: “Italiano miglior allenatore della Serie A? Non esageriamo, ci vuole tempo”

Dino Zoff, ex portiere della Juventus e allenatore della Fiorentina nel 2005, ha parlato a 1 Station Radio. Alla domanda se Vincenzo Italiano fosse il miglior allenatore della Serie A, Zoff ha risposto: “Quest’anno sta facendo particolarmente bene, ma credo sia il caso di non cadere nelle esagerazioni. In questo momento Italiano non è il miglior allenatore della Serie A, per determinare una cosa del genere ci vuole più tempo”.