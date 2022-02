Zoff: “La mia ultima partita nel calcio con la Fiorentina. Questo sport era cambiato e me ne accorsi per due episodi contro la Sampdoria. Quei cattivi pensieri mi hanno fatto smettere”

L’ex allenatore della Fiorentina, Dino Zoff, quest’oggi compie 80 anni.

Il campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno, nella quale ha detto: “La mia parabola nel calcio inizia e si conclude a Firenze. Il debutto in A, a 19 anni, il 24 settembre 1961 in Fiorentina-Udinese che terminò 5-1. Ricordo il giorno dopo, in una sala cinematografica a Udine, la vergogna che provai durante l’intervallo del film nel vedere proiettati sul grande schermo i gol subiti in quella gara”.

E poi: “L’ultima partita, il 29 maggio 2005 a 63 anni, a Firenze da tecnico dei viola: un 3-0 al Brescia per evitare la B. Il calcio era cambiato. Me ne accorsi dopo una partita contro la Sampdoria con due episodi molto dubbi che avevano favorito il vantaggio ligure. “Di fronte a certe situazioni mi vengono cattivi pensieri” risposi alla domanda di un cronista a fine gara”.