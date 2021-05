Zuccalà: “Commisso ha una mentalità americana, là le cose se le dicono così. Ora ha esperienza da presidente”

A TMW News ha parlato la storica voce della RAI Franco Zuccalà, parlando della conferenza di oggi di Rocco Commisso: “Ho lavorato per 12 anni in America per la RAI e lì c’è un modo di fare diverso dal nostro. Là sono più abituati al rapporto diretto e le cose se le dicono chiaramente. Questa è la mentalità di Commisso che lo ha portato oggi a sfogarsi così. Spero possa tornare sui suoi passi e che sia solo una condizione temporanea. Ora si è fatto un’esperienza da presidente, al suo arriva ha pagato l’essere totalmente fuori dalla realtà italiana”.