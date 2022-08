Zurkowski destinato a lasciare la Fiorentina: le ultime sul ritorno ad Empoli del centrocampista

Szymon Zurkowski non è destinato a rimanere ancora a lungo un giocatore della Fiorentina. La sensazione era nell’aria e il suo ritorno a Empoli non è lontano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, l’operazione tra le due società è in chiusura.

Il centrocampista polacco, infatti, aveva messo proprio l’Empoli in cima alla lista dei suoi desideri. La Fiorentina ha dato così il via libera all’interno di altre manovre di mercato che possono esserci nei prossimi giorni. Bajrami è uno dei nomi che più stuzzicano la dirigenza viola. Zurkowski quindi andrà all’Empoli con un trasferimento -quasi sicuramente- a titolo definitivo per 3-3,5 milioni più eventuali bonus.