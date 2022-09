Zurkowski e Duncan, fin qui due fantasmi tra problemi fisici fastidiosi e scarsamente comunicati

A centrocampo la Fiorentina cambia, ruota ma lo fa spesso e volentieri con i soliti 4 interpreti a cui poi si è aggiunto Barak. Le assenze nel reparto sono due, magari non in grado di cambiare il volto della squadra ma di dare più soluzioni sì: parliamo di Duncan e Zurkowski. Fin qui contributo minimo sia per il polacco, in procinto di andarsene fino all’ultimo giorno di mercato, che per il ghanese. Entrambi sono alle prese con questioni di carattere fisico di piuttosto misteriosa entità.

Se di Zurkowski si sapeva del problema alla caviglia lamentato alla prima, ma poi risolto, restano dubbi sulla mancata convocazione dopo che invece giovedì almeno in panchina c’era. Duncan invece si è visto per un’ora contro il Twente, quindi un tempo ad Empoli prima della nascita della figlia e della nuova sparizione dalle liste dei convocati. La Fiorentina di comunicazioni sui due non ne ha fatte e non ne farà vista la linea molto fumosa adottata nel trattamento degli infortunati, dando però adito a speculazioni di ogni genere. E Italiano di fatto si è ritrovato due fantasmi nel reparto centrale.