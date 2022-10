Zurkowski e la linea non condivisa con Italiano: la ‘tristezza’ del polacco che aveva già la testa a Empoli

Un’ottima annata la sua prima, vera, in Serie A e poi la sparizione dai radar: per Szymon Zurkowski non è arrivato neanche un minuto in campo contro gli Hearts, neanche a partita conclusa dopo il 4-0 del primo tempo. Segnali che il Corriere Fiorentino indica come di poca compatibilità con Italiano, che su di lui aveva puntato poco anche in estate, prima però che la società decidesse di tenere il centrocampista, facendo naufragare la trattativa per il suo ritorno a Empoli. E il classe ’97 alla maglia azzurra ci aveva fatto più di un pensierino, non a caso, sostiene il quotidiano, il suo umore ha virato verso la ‘tristezza’ e questo al tecnico viola non è piaciuto. Tutti sintomi però di linea non condivise tra allenatore e società.