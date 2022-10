Zurkowski, la panchina alla Fiorentina gli sta stretta. E qualcuno pensa a lui per il mercato. La situazione

Il calciatore della Fiorentina Szymon Zurkowski è in una situazione molto complicata. Mai titolare, visto pochissimo in campo, il polacco non riesce a trovare il campo in nessun modo, ma è un centrocampista che attira alcune concorrenti in Serie A.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, ieri sera, sugli spalti del Franchi, era presente Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, che aveva già manifestato interesse per Zurkowski in estate. Ma probabilmente, i rossoblù non sono soli: nel match perso 0-4 contro la Lazio, in tribuna c’era anche Eduardo Macia, dirigente sportivo dello Spezia ed ex viola. Anche i bianconeri sono tra i club estimatori del polacco.