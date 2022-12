Zurkowski-Maleh: destino da pedine di scambio e così la Fiorentina spera di arrivare a due giocatori di Samp e Bologna

Sembra davvero deciso il destino di Szymon Zurkowski e Youssef Maleh: per entrambi lo spazio a disposizione è poco o pochissimo, specialmente con il cambio di assetto che li taglia fuori dalla mediana a due. Per questo, scrive La Nazione, il loro uso futuro sarà più che altro quello delle pedine di scambio, o almeno così vorrebbe la Fiorentina. Il polacco vorrebbe tornare ad Empoli ma la società viola ha in mente di offrirlo alla Sampdoria per alleggerire il costo di Sabiri.

Situazione analoga a quella del marocchino che piace al Bologna, con cui la Fiorentina vorrebbe parlare invece di Nicolas Dominguez, mediano idealmente da inserire nei due davanti alla difesa. Sia su Sabiri che su Dominguez le richieste dei rispettivi club sono piuttosto alte, per questo l’utilizzo di alcuni ormai esuberi della rosa.